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Отели в Grad Trogir, Хорватия

Трогир
4
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5 объектов найдено
Отель 18 комнат в Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 18
€ 2,800,000
Отель 25 комнат в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Отель 25 комнат
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Комнаты 25
Количество этажей 4
€ 2,100,000
Отель 10 спален в Трогир, Хорватия
Отель 10 спален
Трогир, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Отель 9 спален в Трогир, Хорватия
Отель 9 спален
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Отель 14 комнат в Трогир, Хорватия
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 550 м²
€ 2,300,000
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