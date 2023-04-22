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Коммерческая недвижимость в Барановичский район, Беларусь

Подгорновский сельский Совет
2
Леснянский сельский Совет
1
Новомышский сельский Совет
1
Столовичский сельский Совет
1
5 объектов найдено
Коммерческая в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Леснянский сельский Совет, Беларусь
70 м² 3 Этаж
€ 344,707
В продаже спортивно- оздоровительный комплекс «Павлинка», расположеный на берегу…
Коммерческая в Подгорновский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Подгорновский сельский Совет, Беларусь
114 м² 2/2 Этаж
€ 76,601
Продается дом отдыха семейного типа рядом с озером Гать. * Площадь: общая – 113,7 кв. …
Магазин в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Столовичский сельский Совет, Беларусь
177 м² 1/1 Этаж
€ 1,036
Здание специализированное розничной торговли, которое расположено в д. Большое Гатище! Прода…
Склад в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новомышский сельский Совет, Беларусь
953 м² Количество этажей 2
€ 135,178
Продаются два отдельно стоящие капитальные строения (наименование - зерносклады) в бывшем па…
Коммерческая в Ежона, Беларусь
Коммерческая
Ежона, Беларусь
800 м²
€ 675,889
«Медвежья Завала» является агроусадьбой. «Медвежья Завала» - эт…
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