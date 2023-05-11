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Продажа офисных помещений в Албании

коммерческая недвижимость
11
рестораны
5
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3 объекта найдено
Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
€ 42,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Shenavlash, Албания
Офис
Shenavlash, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 432 м²
Количество этажей 7
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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