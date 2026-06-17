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Дома с гаражом в Пномпене, Камбоджа

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Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
22
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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Уютная отдельная вилла в центре столицы Королевства Камбоджа Пном Пень. Элитный район с р…
$220,000
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Вилла 15 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 15 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 15
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла в центре столицы Королевства Камбоджи.  Полностью готова к проживанию. Ко…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Billion Dollar Beauties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
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Типы недвижимости в Пномпене

виллы

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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