Дома в Khan Dangkao, Камбоджа

виллы
10
32 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 299 м²
Этаж 3
Расположенная в тихом и безопасном жилом комплексе в южной части Пномпеня, эта просторная 3-…
$350,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Исследуйте эту исключительную виллу стоимостью 275 000 долларов, расположенную в самом сердц…
$275,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2
Испытайте вершину пригородной роскоши с этим изысканным 3-этажным домом, расположенным в пре…
$150,000
Оставить заявку
OneOne
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
Этот красиво оформленный дом в La Palm Residences предлагает современный комфорт и функциона…
$97,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 184 м²
Этаж 3
Вилла Prime Twin продается в Борей Чип Монг 60 метров - роскошная жизнь! Откройте для себя д…
$500,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 118 м²
Этаж 3
Доступная вилла в Prime Borey Chip Mong 60m Воспользуйтесь этой уникальной возможностью, что…
$218,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 84 м²
Этаж 3
Этот трехэтажный дом расположен в Borey Chip Mong 50m, современном и хорошо организованном ж…
$168,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 184 м²
Этаж 3
Просторная вилла-близнец в Prime Borey Чип Монг 60м - семья готова! Добро пожаловать в ваш н…
$530,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
Этот связанный дом в La Palm Residences, предлагаемый ниже рыночной стоимости всего в 80 000…
$80,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 3
Откройте для себя дом своей мечты в желаемом Борей Чанкири, Хан Дангкор. Этот изысканный дом…
$155,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 147 м²
Этаж 3
Современная вилла-близнец теперь доступна для продажи в Борей Чанкири, предлагая комфортное …
$380,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 3
Расположенная в хорошо спланированном жилом районе Борей Чанкири, эта угловая 3-этажная вилл…
$230,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3
Этот современный 3-этажный дом предлагает стиль, комфорт и удобство в одной упаковке. Со ста…
$155,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 96 м²
Этаж 3
Этот трехэтажный дом расположен в Borey Chip Mong 50m, современном и хорошо спланированном ж…
$255,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 74 м²
Этаж 3
Привлекательный дом для продажи в безопасном и хорошо спланированном Borey Pipum Thmey Kour …
$115,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 118 м²
Этаж 2
🏡 Стильная вилла в Prime Chip Mong 60m Location! 🏡 Идеальная возможность приобрести современ…
$200,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 97 м²
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$360,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 322 м²
Этаж 3
Этот уголок виллы Queen предлагает высокий уровень жизни в Борей Чип Монг, 50-метровом жилом…
$550,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 210 м²
Этаж 3
Инвестируйте в эту полностью меблированную виллу и получайте годовой доход в размере 6%. Иде…
$365,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Этаж 2
Расположенная в быстро развивающемся южном Пномпене, эта 5-комнатная вилла в Borey ML являет…
$220,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 92 м²
📣📣__ 📍__ 💲__ ▶️::: 4.2m x 14m ▶️4.2 x 22m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$188,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Этаж 3
💎 Премиум Corner Twin Villa на продажу в Борей Чип Монг 60 м - Массовое пространство и конфи…
$550,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 316 м²
Этаж 3
Этот дом, связанный с конечным лотом, имеет дополнительную боковую землю размером 15 м х 8 м…
$180,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 173 м²
Этаж 3
Эта премиальная вилла с 4 спальнями и 5 ванными комнатами предлагает изысканный жизненный оп…
$300,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 88 м²
Этаж 3
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта, удобства и современной жизни в этом прекрасн…
$360,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Этаж 2
Эта премиальная вилла с 5 спальнями на продажу в Borey ML, Khan Dangkor, предлагает исключит…
$220,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Этаж 3
Вилла Prime Twin продается в Борей Чип Монг 60 метров - роскошная жизнь! Откройте для себя д…
$470,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Собственная просторная вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами в самом сердце самого быстр…
$220,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 84 м²
Этаж 3
Этот угловой дом предлагает изысканный жилой опыт в Borey Chip Mong 50m, одном из самых прес…
$260,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
Расположенные в спокойной и безопасной резиденции Ла-Пальм, эти 3 связанных дома имеют 3 спа…
$88,000
Оставить заявку
