Дома в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4
Прекрасно отремонтированный дом теперь доступен для продажи в самом сердце востребованного р…
$480,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 96 м²
Этаж 2
Эти хорошо спроектированные объекты недвижимости предлагают комфортное жилое или рабочее про…
$330,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Этот просторный дом в отличном месте Туол Тумпунг 2 предлагает фантастические возможности дл…
$280,000
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Торговый центр на улице 432 Это отличная возможность иметь очаровательный магазин в очень же…
$550,000
Дом 6 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 172 м²
Этаж 2
Этот коммерческий дом теперь доступен для продажи в оживленном районе Sangkat Tuol Tumpoung …
$700,000
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Торговый центр на улице 488 Это отличная возможность иметь очаровательный магазин в очень же…
$675,000
Дом 5 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 2
Стратегический угловой магазин на Blvd Mao Сэ Тун Это исключительная возможность владеть уни…
$1,40 млн
Дом 2 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 2
Исключительный магазин на рынке Toul Tum Pung Вот краткий и привлекательный список недвижимо…
$950,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 72 м²
Этаж 2
Уютный магазин на улице 454 Этот очаровательный магазин на улице 454 предлагает фантастическ…
$320,000
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 131 м²
Этаж 3
Этот дом предлагает просторную 3-этажную планировку на земле размером 4,5 м х 29 м и дом раз…
$390,000
Дом 5 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 2
Торговый центр на улице 418 Это отличная возможность иметь очаровательный магазин в очень же…
$280,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 268 м²
Этаж 2
Расположенная в безопасном и престижном Бассак Гарден Сити, эта очаровательная вилла предста…
$989,000
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 104 м²
Этаж 3
Привлекательный угловой магазин на улице 454 / 123 Это отличная возможность иметь очаровател…
$1,20 млн
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 211 м²
Этаж 2
Эта исключительная недвижимость стратегически расположена в престижном районе Хан Чамкармон,…
$1,06 млн
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 104 м²
Этаж 4
Редкая возможность владеть угловым домом в очень желательном районе TPP1 (Tuol Tom Poung 1),…
$1,20 млн
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 155 Это отличная возможность иметь просторный магазин …
$600,000
Дом 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 90 м²
Этаж 2
Привлекательный магазин на улице 488 Это отличная возможность иметь очаровательный магазин в…
$480,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 1
Магазин на Mao Sae Tung Blvd для коммерческого или жилого использования Этот хорошо располож…
$2,00 млн
