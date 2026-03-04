Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Камбоджа
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Khan Toul Kork, Камбоджа

9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 68 м²
Этаж 3
Современный Link House для продажи - место в центре города, идеально подходит для комфортной…
$260,000
Дом 9 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Дом 9 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 188 м²
Этаж 3
Расположенная на углу улицы 313 и улицы 606 в Сангкат Беунг Как 2, Тул Корк, эта недвижимост…
$550,000
Дом 3 комнаты в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1
Отличная инвестиционная возможность рядом с оживленной школой, идеально подходит для мини-ма…
$140,000
Дом 5 комнат в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Этот очаровательный дом, расположенный в мирной и жилой коммуне Бён Саланг, обеспечивает иде…
$130,000
Дом 5 комнат в Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2
Ухоженный двухэтажный дом теперь доступен для продажи в Tuek L'ak 2, центральном районе, изв…
$800,000
Вилла 7 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Этаж 2
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$1,35 млн
Дом 6 комнат в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 64 м²
Этаж 2
Тихий жилой дом на продажу недалеко от Бён Саланга - Тихая, удобная и комфортная жизнь Откро…
$150,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeung Salang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 25
Хорошо расположен в центре Boeung Salang предлагает легкий доступ к рынкам, школам, больница…
$180,000
Вилла в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Замок Noblesse: современная элегантность в ПномпенеDe Castle Noblesse представляет собой ред…
$285,000
