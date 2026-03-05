Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Khan Sen Sok, Камбоджа

виллы
12
28 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 102 м²
Этаж 3
Этот современный и просторный Link House находится в просторном районе, предлагая удобство и…
$155,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 957 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь возможностью владеть этой жилой виллой на просторном угловом земельном участк…
$898,000
Вилла 7 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 442 м²
Этаж 4
Эта престижная 4-этажная роскошная вилла, расположенная в быстрорастущем районе Хан Сен Сок,…
$1,50 млн
OneOne
Дом 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
Расположенный в очень желательном сообществе Borey Arata в Сен-Соке, этот современный дом пр…
$145,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 64 м²
📣📣 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$105,000
Дом 4 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 84 м²
📣📣 __ 📍__ 💲Помощничество: 180 000 $ () ▶️::: 4.2m x 16m ▶️:: 4.2m x 20m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$180,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 959 м²
Живите грандиозно в этой потрясающей вилле Саенсох! Продается за 950 000 долларов, этот роск…
$950,000
Дом в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 145 м²
Этаж 3
Эта исключительная угловая недвижимость в престижном Borey La Sen Sok предлагает редкое прио…
$420,000
Вилла 7 комнат в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 400 м²
Этаж 3
📣📣 __ 📍__ 💲Помощничество: 490 000 $ () ▶️) ): 12 м х 14 м (совместная работа) ▶️:: 20m x 20m…
$490,000
Дом 4 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 88 м²
Этаж 2
$108,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
📣📣__ 📍__ 💲Помощник: 280 000 $ (화) Непринужденность ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️__ ☎️__
$280,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать домой в этот восхитительный дом с 4 спальнями и 2 ванными комнатами в попул…
$270,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 88 м²
Этаж 2
📣📣 ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …
$125,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 957 м²
Этаж 2
Откройте для себя виллу с 4 кроватями и 6 ваннами в оживленном Саенсохе, Пномпень Тмей! Этот…
$950,000
Вилла 6 комнат в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Добро пожаловать в ваш роскошный отдых! Эта изысканная вилла с 6 спальнями и 8 ванными комна…
$2,55 млн
Вилла 5 комнат в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
📣📣 __ 📍) называется:: )) (Чип Монг Гранд) 💲так называемая сборная ល: 420 000 $ () ▶️::: 12m …
$420,000
Вилла 6 комнат в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 2
Добро пожаловать на эту великолепную виллу с 6 спальнями и 8 ванными комнатами в желательном…
$2,55 млн
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
По цене 250 000 долларов, откройте для себя этот элегантный дом с 4 спальнями и 5 ванными ко…
$250,000
Дом 2 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
📣📣0 ======================================== 📍, называется: , , 화 , {\displaystyle } , …
$83,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Откройте для себя необыкновенный жизненный опыт в этой совершенно новой, изысканно спроектир…
$450,000
Вилла 6 комнат в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 2
Опыт роскошной жизни в Саенсохе, Пномпень! Эта великолепная вилла с 6 спальнями и 8 ванными …
$2,55 млн
Дом 1 комната в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 1 комната
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 7
Этот совершенно новый, полностью меблированный кондоминиум с 1 спальней в Urban Loft Sen Sok…
$75,000
Вилла в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Вилла
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Этаж 2
Примите элегантное проживание в этой очаровательной вилле Саенсох, которая сейчас продается …
$1,06 млн
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 84 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный дом предлагает идеальное сочетание комфорта и качества жизни недалеко от горо…
$85,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 90 м²
📣📣Е0Е1 📍 💲 ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ▶️ ☎️== синхронизация, исправленная старшим == @elder_man
$158,000
Дом 4 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 76 м²
Этаж 2
📣📣__ 📍__ 💲__ ▶️4m x 16m ▶️4m x 22m ▶️ 4m 1m ▶️__ ☎️__
$115,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 74 м²
Этаж 4
Откройте для себя высокодоходные инвестиционные возможности в самом сердце Хан Сен Сок, Пном…
$250,000
Вилла в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Представьте себе жизнь в доме, который отражает истинную утонченность и изысканный стиль. Эт…
$750,000
