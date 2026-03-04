Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

виллы
11
21 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 784 м²
Этаж 3
Расположенная в пределах установленного и хорошо управляемого Borey Peng Huoth, эта поразите…
$2,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 2
‼️‼️ Специальная цена продажи $250,000 ‼️‼️ Для продажи: современная вилла-близнец в Вил Сво…
$250,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Это хорошая возможность иметь красивый связанный дом, который предлагает роскошный жизненный…
$210,000
Оставить заявку
OneOne
Дом 5 комнат в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 65 м²
Этаж 5
Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями и 6 ванными комнатами расположена в престижной Borey Th…
$310,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 2
Вы не захотите пропустить этот 3-комнатный дом в самом сердце Чбара Ампова! Этот просторный …
$147,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 404 м²
Этаж 2
Эта роскошная частная вилла, расположенная в спокойном районе Прек Энг, предлагает идеальное…
$2,80 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 78 м²
Этаж 3
Не упустите эту невероятную возможность иметь красивый дом в одном из самых престижных и без…
$165,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Этаж 3
Вы ищете уникальный дом с сочетанием современной жизни и естественной среды? Этот красиво оф…
$265,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 71 м²
Этаж 3
Этот хорошо спроектированный трехэтажный дом расположен в Borey Peng Huoth The Star Platinum…
$135,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 250 м²
Этаж 3
Эта элегантная вилла расположена внутри Borey Hi-Tech Luxury, хорошо спланированного и безоп…
$400,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 3
Это хорошая возможность иметь красивый дом, который предлагает роскошный жизненный опыт в ок…
$245,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Это хорошая возможность иметь красивый связанный дом, который предлагает роскошный жизненный…
$210,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Prek Pra, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Prek Pra, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 2
Эта красивая вилла в колониальном стиле расположена в Хан-Чбар-Ампове, всего в 4 км от моста…
$350,000
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Вилла
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Площадь 835 м²
Этаж 2
«Поток» - это роскошная двухэтажная современная вилла, предназначенная для комфорта и элеган…
$1,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 94 м²
Этаж 2
Эта полностью меблированная недвижимость расположена в тихом жилом районе, предлагая безмяте…
$230,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 79 м²
Этаж 3
Этот хорошо спроектированный дом расположен в Borey Peng Huoth The Star Platinum Mercurean I…
$115,000
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 404 м²
Роскошная 7-комнатная вилла с бассейном - Чбар Ампов, ПномпеньВы когда-нибудь мечтали о роск…
$2,90 млн
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Вилла
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 645 м²
Выйдите на фоне современной роскоши в этой обширной вилле с интеграцией умного дома, системо…
$1,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Вилла
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современная вилла на продажу в Кбал-Каохе, Чбар Ампов - ПномпеньЭта обширная вилла является …
$850,000
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 м²
Элегантная 5-комнатная вилла для продажи в Борей Пэн Хуот - Чбар Ампов, ПномпеньЗахватывающи…
$4,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Вилла
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Количество спален 7
Площадь 1 м²
Norea Cove Residences - роскошная вилла для многовековой жизниЭта роскошная вилла была тщате…
$6,30 млн
Оставить заявку
