  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Khan Daun Penh, Камбоджа

15 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 2
Это редкая возможность приобрести стратегическую коммерческую недвижимость в Сангкат-Ват-Пно…
$280,000
Дом 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Этаж 2
Расположенный в тихом месте в Хан-Даун-Пень, этот очаровательный отдельно стоящий деревянный…
$2,80 млн
Дом 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 82 м²
Этаж 3
Этот дом E0-E2 идеально расположен на улице 184, всего в нескольких минутах ходьбы от набере…
$720,000
Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2
Этот высокопотенциальный 2-этажный магазин по цене $580 000 стратегически расположен в истор…
$550,000
Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 3
Расположенный в просторной зоне с высоким трафиком, эта недвижимость идеально подходит для д…
$760,000
Дом 12 комнат в Sangkat Phsar Chas, Камбоджа
Дом 12 комнат
Sangkat Phsar Chas, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 117 м²
Этаж 3
Редкая инвестиционная возможность стала доступна вдоль престижного Риверсайда в Пномпене — э…
$1,30 млн
Дом 4 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 68 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь редкой инвестиционной возможностью в самом сердце столицы Камбоджи с этим пер…
$270,000
Вилла 3 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 980 м²
Французский полковник Вилла на продажу (идеальное расположение) около 250 м от Независимого …
$6,50 млн
Дом 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕ…
$95,000
Дом 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Расположенный в оживленном районе Даун Пенх, этот 1-комнатный, 1-комнатный отель предлагает …
$565,000
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Это очаровательное свойство находится недалеко от Университета Путишастра и исторического ин…
$75,000
Дом 8 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 8 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 60 м²
Этаж 3
Это исключительная возможность приобрести коммерческий магазин в очень востребованном Хан Да…
$400,000
Дом 2 комнаты в Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Эта отремонтированная квартира площадью 85 кв.м. расположена на 3-м этаже в самом сердце КБР…
$80,000
Дуплекс в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дуплекс
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 60 м²
Time SQUARE 7 Шоу-румLOBBY & DUPLEX✅Изысканный дизайн✅Стильный интерьер✅Премиальный сегмент✅…
$40,387
Вилла в Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Вилла
Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 194 м²
Вилла с четырьмя спальнями на продажу в резиденции 90 - Srah Chork ПномпеньЭта роскошная вил…
$990,000
