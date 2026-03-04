Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 108 м²
📣📣 (Вилла королевы) 📍(Парк Ленд 6А) 💲Помощничество: 5x,000$ () Непринужденность) ▶️9m x 12m …
$520,000
Дом 2 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
Этот новый связанный дом в Борее Flora 6A никогда не жила, предлагая свежие и ухоженные усло…
$77,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 334 м²
Этаж 2
Этот просторный 2-этажный дом расположен в быстрорастущем Sangkat Chroy Changvar, удобно рас…
$1,50 млн
Дом 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Этаж 3
Ваш дом мечты ждет в сердце Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, Пномпень! Эта потрясающая вилла …
$300,000
Дом 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 160 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту очаровательную виллу-близнец в районе Preaek Ta Sek в Chraoy Chongvar,…
$230,000
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 3
Владеть просторной 4-комнатной, 5-комнатной виллой-близнецом в желательном районе Chraoy Cho…
$235,000
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Примите очарование этого 4-комнатного 5-комнатного дома, расположенного в самом сердце Chrao…
$220,000
Вилла 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 198 м²
📣📣 __ 📍__ 💲__ ▶️::: 6m x 12m ▶️:: 9.5m x 21m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$158,000
Дом 8 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 8 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Этаж 5
В настоящее время вдоль National 6 в Sangkat Preak Leap доступна возможность приобретения не…
$860,000
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Liep, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Liep, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 80 м²
Этаж 3
Готовы жить лучшей жизнью в Пномпене? Этот невероятный 4-комнатный дом в оживленном районе C…
$130,000
Дом 3 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 2
Очаровательный дом в самом сердце Храоя Йонгвы, Пномпень, предлагает фантастическую возможно…
$115,000
Дом 3 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 2
Откройте для себя этот доступный 3-комнатный 3-комнатный дом в Chraoy Chongvar, Preaek Ta Se…
$160,000
Вилла 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 3
Побалуйте себя безмятежным образом жизни на вилле в сердце Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, П…
$195,000
Дом 3 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 2
Откройте для себя современную жизнь в этом очаровательном доме с 3 спальнями и 3 ванными ком…
$135,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительные возможности для инвестиций и образа жизни вдоль живописной …
$1,40 млн
Вилла 9 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 451 м²
Этаж 3
Эта 3-этажная вилла расположена на земле размером 15,3 м х 29,5 м (451,35 кв. м) с размером …
$400,000
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Этаж 3
Откройте для себя исключительную возможность виллы-близнеца в востребованном районе Chraoy C…
$520,000
Вилла 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 571 м²
Этаж 3
Эта просторная трехэтажная вилла теперь доступна для продажи в тихом и быстро развивающемся …
$1,04 млн
