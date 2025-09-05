Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Пномпене, Камбоджа

Вилла в Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 404 м²
Роскошная 7-комнатная вилла с бассейном на продажу - Чбар Ампов, ПномпеньВы когда-нибудь меч…
$2,90 млн
Вилла в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Вилла
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Современная вилла на продажу в Кбал-Каохе, Чбар АмповЭта потрясающая вилла является настоящи…
$85,000
Вилла в Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Вилла
Sangkat Khmuonh, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 277 м²
Представьте себе жизнь в доме, который отражает истинную утонченность и изысканный стиль. Эт…
$750,000
Вилла в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Вилла
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Количество спален 7
Площадь 1 м²
Роскошная многовековая вилла на продажу - резиденции Norea Cove, ПномпеньЭта роскошная вилла…
$6,30 млн
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 50 м²
Эта вилла Kon Kat Laor (v2) в настоящее время выставлена на продажу в Борей Чанкири, месте, …
$130,000
Вилла в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 м²
Элегантная 5-комнатная вилла для продажи в Borey Peng Huoth, Chbar AmpovВдохновляющий фон дл…
$4,50 млн
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Вилла с 4 спальнями на продажу в Борей Чанкири, ПномпеньШагните в более спокойный и полноцен…
$299,000
Вилла в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Вилла
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 645 м²
Выйдите на фоне современной роскоши в этой обширной вилле с интеграцией умного дома, системо…
$1,50 млн
