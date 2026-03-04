Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Пномпень
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Пномпене, Камбоджа

Khan Dangkao
32
Khan Sen Sok
28
Khan Boeng Keng Kang
26
Khan Chbar Ampov
21
203 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Этаж 2
Эта премиальная вилла с 5 спальнями на продажу в Borey ML, Khan Dangkor, предлагает исключит…
$220,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 184 м²
Этаж 3
Просторная вилла-близнец в Prime Borey Чип Монг 60м - семья готова! Добро пожаловать в ваш н…
$530,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Эта отремонтированная квартира площадью 85 кв.м. расположена на 3-м этаже в самом сердце КБР…
$80,000
Оставить заявку
AuraAura
Дом 5 комнат в Sangkat Olympic, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Olympic, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 90 м²
Этаж 2
Инвестируйте в свое будущее: Prime Shophouse на улице 163 Вот краткий, привлекательный списо…
$560,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3
Расположенный в очень желательном сообществе Borey Arata в Сен-Соке, этот современный дом пр…
$145,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Olympic, Камбоджа
Дом
Sangkat Olympic, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 163 Это феноменальная возможность владеть огромным маг…
$1,80 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Этаж 2
Расположенный в тихом месте в Хан-Даун-Пень, этот очаровательный отдельно стоящий деревянный…
$2,80 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 94 м²
Этаж 3
Откройте для себя хорошо спроектированный семейный дом, предлагающий 200 кв.м жилой площади …
$120,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 147 м²
Этаж 3
Современная вилла-близнец теперь доступна для продажи в Борей Чанкири, предлагая комфортное …
$380,000
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 442 м²
Этаж 4
Эта престижная 4-этажная роскошная вилла, расположенная в быстрорастущем районе Хан Сен Сок,…
$1,50 млн
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 319 м²
Этаж 3
Роскошный магазин на Чип Монг 271 Этот потрясающий магазин предлагает премиальные инвестицио…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Вилла
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Площадь 835 м²
Этаж 2
«Поток» - это роскошная двухэтажная современная вилла, предназначенная для комфорта и элеган…
$1,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 102 м²
Этаж 3
Этот современный и просторный Link House находится в просторном районе, предлагая удобство и…
$155,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Площадь 145 м²
Этаж 3
Эта исключительная угловая недвижимость в престижном Borey La Sen Sok предлагает редкое прио…
$420,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Tuol Sangkae 1, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Tuol Sangkae 1, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Этот дом на продажу в Тул Сангке идеально подходит как для жилого, так и для коммерческого и…
$630,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 3
Расположенная в хорошо спланированном жилом районе Борей Чанкири, эта угловая 3-этажная вилл…
$230,000
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 570 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном районе Boeung Keng Kang 1, эта обширная вилла занимает 570 м2 зем…
$4,56 млн
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Отличная инвестиционная возможность: магазин на улице 271 Вот краткий и привлекательный спис…
$400,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Prek Pnov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Prek Pnov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2
Линк Вилла B Samraong Village - идеальный выбор для нуклеарной семьи, которая ищет роскошный…
$79,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
📣📣__ 📍__ 💲Помощник: 280 000 $ (화) Непринужденность ▶️7m x 15m ▶️:: 15m x 20m ▶️__ ☎️__
$280,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 106 м²
Этаж 2
Вы не захотите пропустить этот 3-комнатный дом в самом сердце Чбара Ампова! Этот просторный …
$147,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Владеть высокодоходным активом в самом востребованном районе Камбоджи. Этот магазин площадью…
$550,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 108 м²
📣📣 (Вилла королевы) 📍(Парк Ленд 6А) 💲Помощничество: 5x,000$ () Непринужденность) ▶️9m x 12m …
$520,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Kilomaetr Lekh Prammuoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 95 м²
Этаж 2
Расположенный в тихом и развивающемся районе Sangkat Kilomet 6, этот хорошо спроектированный…
$209,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 184 м²
Этаж 3
Вилла Prime Twin продается в Борей Чип Монг 60 метров - роскошная жизнь! Откройте для себя д…
$500,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 143 м²
Этаж 3
Продается в Chip Mong 271 Отличная инвестиционная возможность ждет вас! Этот магазин продает…
$580,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 2
Этот высокопотенциальный 2-этажный магазин по цене $580 000 стратегически расположен в истор…
$550,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4
Прекрасно отремонтированный дом теперь доступен для продажи в самом сердце востребованного р…
$480,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 68 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь редкой инвестиционной возможностью в самом сердце столицы Камбоджи с этим пер…
$270,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2
НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕ…
$95,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Пномпене

виллы

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

Недорогая
Элитная
