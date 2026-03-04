Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Камбоджа
  Khan Mean Chey
  Жилая
  Дом
  5. Дом

Дома в Khan Mean Chey, Камбоджа

16 объектов найдено
Дом 6 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 2
Отличная инвестиционная возможность: магазин на улице 271 Вот краткий и привлекательный спис…
$850,000
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 90 м²
Этаж 2
Инвестируйте в прайм-магазин на улице 271 Вот краткий и привлекательный список недвижимости …
$500,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 184 м²
Этаж 3
Современный магазин для продажи в прайм-локации Это отличная возможность приобрести современ…
$620,000
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 120 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 271 Это отличная возможность иметь просторный магазин …
$500,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1
Отличная инвестиционная возможность: магазин на улице 271 Вот краткий и привлекательный спис…
$400,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Инвестируйте в свое будущее: Магазин на улице 371 Лучшие инвестиционные возможности ждут вас…
$400,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 2
Инвестиционная возможность: Магазин на улице 371 Вот краткий и привлекательный список недвиж…
$280,000
Оставить заявку
Дом 17 комнат в Sangkat Stueng Mean Chey 2, Камбоджа
Дом 17 комнат
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Камбоджа
Число комнат 17
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 280 м²
Этаж 4
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *…
$350,000
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 319 м²
Этаж 3
Роскошный магазин на Чип Монг 271 Этот потрясающий магазин предлагает премиальные инвестицио…
$1,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 143 м²
Этаж 3
Продается в Chip Mong 271 Отличная инвестиционная возможность ждет вас! Этот магазин продает…
$580,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 125 м²
Этаж 1
Инвестируйте в первоклассный магазин на улице 371 Отличная инвестиционная возможность ждет в…
$390,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 152 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 371. Отличная инвестиционная возможность ждет вас! Это…
$600,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 95 м²
Этаж 3
Этот магазин расположен в известном Борей Пэн Уот The Star Diamond, одном из самых востребов…
$270,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 90 м²
Хорошо ухоженный плоский дом теперь доступен для продажи в Борей Пипуп Раксмей, Сангкат Чак …
$179,900
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 180 м²
Этаж 2
Торговый центр Prime на улице 371 Отличная инвестиционная возможность ждет вас! Этот магазин…
$580,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 575 м²
Этаж 2
Вилла Queen для продажи в Chip Mong Land Mark 271 Откройте для себя эту потрясающую виллу Qu…
$2,00 млн
Оставить заявку
