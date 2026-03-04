Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

26 объектов найдено
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Площадь 150 м²
Этаж 6
Этот огромный шестиэтажный цех стратегически расположен в очень востребованной коммуне BKK3,…
$750,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 2
Отличный магазин на бульваре Мао Саэ Тунг Это исключительная возможность владеть универсальн…
$600,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 100 м²
📣📣 __ 📍__ 💲Помощничество: 420 000 долларов США () ▶️4m x 25m ▶️:: 4m x 27m ▶️__ ▶️__ ☎️__
$420,000
Оставить заявку
OneOne
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Этаж 2
Первый магазин на бульваре Мао Саэ Тунг Это исключительная возможность владеть универсальной…
$850,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Этаж 2
Инвестируйте в двухэтажный магазин на улице 163 Вот краткий, привлекательный список для ваше…
$1,40 млн
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 157 м²
Этаж 3
Эта просторная недвижимость идеально расположена недалеко от Музея геноцида Тул Сленг, предл…
$550,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 2
Этот красивый дом идеально расположен всего в 3 минутах езды от Олимпийского рынка в самом с…
$950,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Olympic, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Olympic, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 90 м²
Этаж 2
Инвестируйте в свое будущее: Prime Shophouse на улице 163 Вот краткий, привлекательный списо…
$560,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Дом
Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Площадь 156 м²
Этаж 2
Стратегически расположенный в самом сердце Хан-Беунг-Кенг-Канга (BKK) - самого престижного и…
$370,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 126 м²
Этаж 3
Магазин для продажи на Mao Sae Tung Blvd Это отличная возможность владеть магазином в очень …
$795,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 3
Этот хорошо расположенный дом в Sangkat Tuol Svay Prey 2 предлагает фантастические возможнос…
$700,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 405 м²
Этаж 2
Редкая возможность: Prime House на улице 95 Массивный дом площадью 340 кв.м. Широкий фасадны…
$1,90 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 139 м²
Этаж 3
Расположенная недалеко от Национальной дороги 1, эта недвижимость находится в районе Сангкат…
$600,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 72 м²
Этаж 2
Этот хорошо расположенный дом в Sangkat Tumnob Tik расположен всего в 5 минутах от рынка Туо…
$228,000
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 570 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном районе Boeung Keng Kang 1, эта обширная вилла занимает 570 м2 зем…
$4,56 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин на улице 310 (BKK3), расположенный в самом сердце основной экспатриан…
$800,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Площадь 510 м²
Этаж 3
Исключительный дом на бульваре Мао Саэ Тунг Это уникальная возможность владеть значительной …
$4,80 млн
Оставить заявку
Дом в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 176 м²
Этаж 2
Этот просторный двухэтажный магазин стратегически расположен в Хан-Боэн-Кенг-Канг (BKK), все…
$650,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Olympic, Камбоджа
Дом
Sangkat Olympic, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 392 м²
Этаж 2
Отличный магазин для продажи на улице 163 Это феноменальная возможность владеть огромным маг…
$1,80 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 100 м²
Этаж 2
Этот 3-этажный дом теперь доступен для продажи в удобном районе Tuol Svay Prey 1. Построенны…
$390,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 134 м²
Этаж 4
Этот престижный дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами расположен в самом сердце Boeung Ken…
$1,45 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Olympic, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Olympic, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 2
Магазин Prime на улице 163 Инвестиционная возможность! Вот краткий и привлекательный список …
$500,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2
Первый магазин на бульваре Мао Саэ Тунг Это исключительная возможность владеть универсальной…
$850,000
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 648 м²
Этот первоклассный земельный участок стратегически расположен в самом сердце БКК1, самого пр…
$5,51 млн
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
Владеть высокодоходным активом в самом востребованном районе Камбоджи. Этот магазин площадью…
$550,000
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 105 м²
Этаж 2
Этот редкий угловой магазин на улице 310 расположен в самом сердце Boeung Keng Kang 1 (BKK1)…
$680,000
Оставить заявку
