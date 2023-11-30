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Квартиры в Studentski, Болгария

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50 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
€225,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 95 м²
Этаж 5/9
€142,330
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€123,650
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€99,700
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 3/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€115,700
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 79 м²
Количество этажей 6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира для продажи в. Малиновая долина в коммуникат…
€114,550
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 52 м²
Количество этажей 6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€75,200
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 62 м²
Этаж 1/6
DREAM WISHEN REAL ESTATE Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в коммуникати…
€96,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
"DRIUM WISHON REAL ESTATE Продается однокомнатная квартира. Малиновая Долина. Квартира распо…
€105,980
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 97 м²
Количество этажей 6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом ме…
€138,100
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 120 м²
Этаж 3/6
"DRIUM WISHON REAL ESTATE Продается четырехкомнатная квартира в. Малиновая долина в тихом ме…
€213,600
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 108 м²
Этаж 4/6
"DRIUM WISHEN REAL ESTATE Продажа двухкомнатной квартиры в. Малиновая долина в тихом месте р…
€190,920
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 118 м²
Количество этажей 6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Малиновая долина в тихом …
€160,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 147 м²
Этаж 6/6
"ДРИУМ ЖЕЛЕЗНОЕ НЕДВИЖИМОСТЬ" Продается двухкомнатная квартира в. Малиновая долина в тихом м…
€273,600
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 56 м²
Количество этажей 6
"DRIUM WISHON REAL ESTATE Однокомнатная квартира на продажу в. Малиновая долина в тихом мест…
€94,800
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 65 м²
Этаж 1/6
€80,300
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 111 м²
Этаж 1/6
€151,700
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 111 м²
Этаж 2/5
€149,850
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 197 м²
Этаж 5/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира кв. Малиновая долина. Стильн…
€285,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Квартира с одной спальней на продажу. Малиновая долина. Стильное в…
€119,990
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 84 м²
Этаж 1/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира кв. Малиновая долина. Квартира …
€113,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 179 м²
Этаж 4/4
€319,360
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
DREAM WISHEN REAL ESTATE One bedroom apartment for sale. Raspberry Valley. The apartment is …
€135,250
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 21 м²
Новый жилой комплекс в городе София, в ж.к Малинова долина   Местоположение Здание ра…
€30,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 63 м²
Этаж 6/7
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Квартира с одной спальней на продажу. Малиновая долина. Квартира р…
€81,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 95 м²
Этаж 7/7
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира кв. Малиновая долина. Квартира …
€123,100
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 47 м²
Этаж 5/7
DREAM WISHEN REAL ESTATE One bedroom apartment for sale. Raspberry Valley. The apartment is …
€55,000
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
DREAM WISHEN REAL ESTATE One bedroom apartment for sale in. Malinova Valley in a communicati…
€122,140
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 155 м²
Этаж 4/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малинова долина в коммуника…
€231,280
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 79 м²
Этаж 3/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Малинова долина в коммуника…
€120,960
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Параметры недвижимости в Studentski, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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