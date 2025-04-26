Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Primorski
  4. Жилая

Жильё в Primorski, Болгария

квартиры
127
127 объектов найдено
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 1-й спальней в роскошном комплекс класса „люкс” на берегу моря   Преимущест…
$197,911
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 166 м²
BOTANIC GARDEN -  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости о…
$514,143
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 135 м²
Новый комплекс отдельно стоящих домов в близости от пляжа Ривиера, Золотые пески   Мест…
$228,673
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 1-й спальней с прекрасным видом на море, Варна, район Бриз Местоположение …
$147,020
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Участок под жилое строительство в элитном пригороде Варны – Свети Никола.   Преимущества…
$89,509
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 81 м²
Элегантная резиденция в южной части зеленого курорта «Св. св. Константин и Елена». Местоп…
$244,054
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Продается отель в 5 км от Варны, в близости от резиденции „Евксиноград“. Преимущества -С…
$2,00 млн
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 73 м²
Этаж 5
Представляем вашему вниманию элитный комплекс закрытого типа, расположенный на второй линии …
$112,977
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 72 м²
AZUR DELUXE 7 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - жилой комплекс “AZUR D…
$310,638
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 151 м²
Новопостроенные дома в Варне, в близости от центра города и курорта Св. Константин и Елена …
$271,421
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с 3-мя спальнями в жилом комплекс в Варне, в престижном районе Св.Св. Константин …
$429,080
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый апартамент с 3-мя спальнями в Варне, район Бриз   Местоположение Район Бриз явяле…
$339,277
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Меблированный апартамент в новом элитном жилом комплексе, в самом престижном районе Варны “С…
$281,034
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 119 м²
BOTANIC GARDEN-  новый комплекс закрытого типа, расположенный в непосредственной близости от…
$243,628
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 48 м²
Закрытый комплекс в стиле средневекового замка с собственной инфраструктурой в Варне, район …
$71,318
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 1 200 м²
Четырехэтажный семейный отель в районе курорта Константин и Елена, в 8 км от центра Варны. …
$856,826
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 117 м²
Апарт-комплекс на черноморском курорте Константин и Елена,  в непосредственной близости от э…
$171,405
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Варна, Болгария
Квартира 3 спальни
Варна, Болгария
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 4
ID 29898826We offer for sale a large 3-room apartment on the 4th floor in the complex Iglika…
$114,431
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Варна, Болгария
Квартира 2 спальни
Варна, Болгария
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 6
#32709634 Locality: Golden Sands, VarnaTwo-room total area: 108.95 sq.m, living 82.88Floor: …
$173,923
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Апартамент с фронтальным видом на море в элитном комплексе на Золотых песках Местоположен…
$233,014
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Дворовое пространство в городе Варна, жилой район Винница, площадью 523 кв.м.   Преимуще…
$55,453
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 59 м²
Новостроящееся жилое здание в городе Варна, в районе Левски Местоположение Здание наход…
$119,015
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Массивный двухэтажный дом в тихом и спокойном месте пригородной зоны Траката, город Варна. …
$280,065
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 68 м²
Новостроящийся жилой комплекс в одном из самых предпочитаемых районов города Варна - ж.к. Ча…
$203,983
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 76 м²
Комплекс  находится в курорте Золотые пески, в 150 м от пляжа. Местоположение Курорт Зол…
$105,567
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 116 м²
Жилой комплекс премиум-класса с невероятной морской панорамой в 300 м от пляжа Кабакум, Варн…
$185,027
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Предлагаем  участок, находящийся в 1 км. от курортного комплекса "Св. Св. Константин и Елена…
$110,906
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Новый апартамент с 1-й спальней в элитном закрытом комплексе, в нескольких метрах от пляжа С…
$211,482
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Площадь 69 м²
AZUR DELUXE 5 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - жилой комплекс “AZUR D…
$114,014
Оставить заявку
Квартира в Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
Роскошный трехкомнатный апартамент с потрясающе шикарным  морским видом на курорте „Солнечны…
$470,509
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Primorski, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти