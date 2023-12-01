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Жильё в Перникская область, Болгария

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Kladnitsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Kladnitsa, Болгария
Комнаты 4
€247,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Kovachevtsi, Болгария
Дом 5 комнат
Kovachevtsi, Болгария
Комнаты 5
Площадь 260 м²
€160,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Перникская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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