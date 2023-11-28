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Жильё в Pazardzik, Болгария

Пазарджик
4
Velingrad
3
4 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Pazardzik, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pazardzik, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 445 м²
Bestay Property offers to your attention a family furnished house, with a top location in th…
€445,000
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Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Две студии в столице СПА на Балканах Продаётся студия третьего этажа площадью 36, 42 кв. М…
€30,600
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Квартира 1 комната в Velingrad, Болгария
Квартира 1 комната
Velingrad, Болгария
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Двухкомнатная квартира в самом центре Велинграда в бывшем отеле «Бор». Подходит для круглого…
€40,800
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Квартира 2 комнаты в Velingrad, Болгария
Квартира 2 комнаты
Velingrad, Болгария
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Квартира в пятизвездочном комплексе Святого Спаса. Свети Спас с использованием минеральной…
€38,000
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Типы недвижимости в Pazardzik

квартиры

Параметры недвижимости в Pazardzik, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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