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Жильё в Pavlikeni, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Pavlikeni, Болгария
Дом 5 комнат
Pavlikeni, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот двухэтажный дом, расположенный в …
$31,355
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Параметры недвижимости в Pavlikeni, Болгария

Недорогая
Элитная
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