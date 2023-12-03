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Жильё в Ivanovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ в Shtraklevo, Болгария
Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ
Shtraklevo, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
1-местный меблированный дом в Штраклево IBG Real Estates предлагает на продажу этот уютный …
€41,200
в месяц
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Параметры недвижимости в Ivanovo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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