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Жилье в Ivanovo, Болгария

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дома
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5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Bozhichen, Болгария
Дом 3 комнаты
Bozhichen, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates предлагает на продажу старую сельскую недвижимость с отличным потенциалом р…
$59,951
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Trastenik, Болгария
Дом 4 комнаты
Trastenik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот одноэтажный дом с 2 сп…
$35,225
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Cherven, Болгария
Дом 6 комнат
Cherven, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот очаровательный двухэтажный дом, расположенный в одной …
$32,443
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
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Дом 5 комнат в Shtraklevo, Болгария
Дом 5 комнат
Shtraklevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Твердый 3-комнатный дом на продажу с большим садом - деревня Штраклево, район Русе Мы рады п…
$79,135
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Квартира 5 комнат в Bozhichen, Болгария
Квартира 5 комнат
Bozhichen, Болгария
Число комнат 5
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада предложить на продажу эту недвижимость, расположенную на главной асфал…
$23,199
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
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Параметры недвижимости в Ivanovo, Болгария

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