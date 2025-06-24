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Долгосрочная аренда отелей в Беларуси

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1 объект найдено
Аренда в Минск, Беларусь
Аренда
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 8
Аренда
$5,000
в месяц
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