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Квартиры с гаражом в Опсовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Опса, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Опса, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира на Браславских озерах с гаражом, на берегу озера, аг. Опса,…
$22,000
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Параметры недвижимости в Опсовский сельский Совет, Беларусь

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