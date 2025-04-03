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Дома в Малобаховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малобаховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продаётся дача в СТ `Луговцы` Оршанского района .Общая площадь 58.6 м2, участок 4,71 сотки ,…
$5,900
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