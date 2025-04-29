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Дома с садом в Даниловичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Крутиловичи, Беларусь
Дом
Крутиловичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается дом в аг.Крутиловичи, ул.Речная,34. Общая площадь 82,4 м.кв., жилая 55,5, кухня 13…
$26,900
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Параметры недвижимости в Даниловичском сельском Совете, Беларусь

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