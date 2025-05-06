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Виллы с гаражом в Австрии

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Верхняя Австрия
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2 объекта найдено
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
ОписаниеДобро пожаловать на эту эксклюзивную виллу на северо-западе Вены, расположенную в 19…
$4,63 млн
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Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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