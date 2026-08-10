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Виллы в Верхней Австрии, Австрия

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3 объекта найдено
Вилла в Engerwitzdorf, Австрия
Вилла
Engerwitzdorf, Австрия
Площадь 400 м²
Описание объекта: Продаётся земельный участок с существующим жилым домом, требующим ремонта…
$695,847
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Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
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Вилла 8 комнат в Bezirk Vocklabruck, Австрия
Вилла 8 комнат
Bezirk Vocklabruck, Австрия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
This wonderful villa, a historic gem and former summer residence of the famous opera singer,…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Верхней Австрии, Австрия

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