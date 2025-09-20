Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вена
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Вене, Австрия

коммерческая недвижимость
25
отели
3
офисы
3
инвестиционная недвижимость
4
Показать больше
Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Apartment house в Вена, Австрия
Apartment house
Вена, Австрия
Площадь 1 900 м²
Данная недвижимость представляет собой угловой доходный дом, построенный на рубеже веков. Ул…
$15,09 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти