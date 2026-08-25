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Инвестиционная недвижимость в Вене, Австрия

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1 объект найдено
Инвестиционная 215 м² в Вена, Австрия
Инвестиционная 215 м²
Вена, Австрия
Площадь 215 м²
После десятилетий семейной собственности этот многоквартирный дом, нуждающийся в ремонте, пр…
$580 659
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