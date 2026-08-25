Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вена
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Вене, Австрия

;
коммерческая недвижимость
23
офисы
7
магазины
3
Отель Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Отель 8 100 м² в Вена, Австрия
Отель 8 100 м²
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 100 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$40,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Отель 3 592 м² в Вена, Австрия
Отель 3 592 м²
Вена, Австрия
Число комнат 35
Площадь 3 592 м²
Этаж -2/4
14. Район ПензингХостел Nest Natur расположен в 14-м округе Пензин, прямо в Йозеф-Пальме-Пла…
$18,45 млн
Оставить заявку
Отель 3 591 м² в Вена, Австрия
Отель 3 591 м²
Вена, Австрия
Число комнат 77
Площадь 3 591 м²
$21,16 млн
Оставить заявку
Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене в Вена, Австрия
Отель с высокой доходностью с центральным расположением в Вене
Вена, Австрия
Число комнат 150
Площадь 8 500 м²
Отель с управляющей компанией с длительным договором аренды с центральным расположением в Ве…
$41,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти