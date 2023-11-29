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Отели в Вена, Австрия

коммерческая недвижимость
16
офисы
4
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1 объект найдено
Отель 77 комнат в Вена, Австрия
Отель 77 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 77
Площадь 3 591 м²
€20,00 млн
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