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Продажа офисных помещений в Вена, Австрия

коммерческая недвижимость
16
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4 объекта найдено
Офис 6 комнат в Вена, Австрия
Офис 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Площадь 334 м²
Этаж 5/2
Продается просторный пентхаус в 3-м районе Вены, рядом со станцией городской железной дороги…
€3,60 млн
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Офис 1 ванная в Вена, Австрия
Офис 1 ванная
Вена, Австрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 6
Этот объект недвижимости расположен в 1 районе Вены. Он выходит на южную сторону и находится…
€1,32 млн
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Офис в Вена, Австрия
Офис
Вена, Австрия
€550,000
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Офис 3 комнаты под аренду в Вена, Австрия
Офис 3 комнаты под аренду
Вена, Австрия
Комнаты 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Данный расположенный в центре Вены офис продается или сдается в аренду. Площадь: 218,3 м2 (9…
€700,000
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