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Дома в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Дом 5 комнат
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
€592,000
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Дом 2 комнаты в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Дом 2 комнаты
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€629,000
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Параметры недвижимости в Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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