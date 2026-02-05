Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Sankt Michael im Lungau
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Sankt Michael im Lungau, Австрия

коммерческая недвижимость
3
Отель Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! в Katschberg, Австрия
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Австрия
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 6
Отлично 4**** Звезда превосходного горнолыжного курорта в регионе KATSCHBERGHÖHE.Этот фантас…
$18,80 млн
Оставить заявку
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! в Katschberg, Австрия
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Австрия
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 5
Идеальный 4**** звездочный отель в KATSCHBERGHÖHE - с постоянной модернизацией и модернизаци…
$9,40 млн
Оставить заявку
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! в Katschberg, Австрия
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Австрия
Площадь 4 900 м²
Количество этажей 5
Отличный отель в районе Качбергхохе с потенциалом для инвестиций и расширения!Текущая катего…
$10,58 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти