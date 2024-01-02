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Отели в Штирия, Австрия

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1 объект найдено
Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии. в Bad Loipersdorf, Австрия
Очаровательный 4-звездочный бутик-отель Garni в термальном регионе Штирии.
Bad Loipersdorf, Австрия
Число комнат 20
Площадь 7 560 м²
Откройте для себя этот очаровательный 4-звездочный бутик-отель Гарни, идиллически окруженный…
€2,10 млн
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