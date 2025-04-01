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Отели в Зальцбург, Австрия

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2 объекта найдено
Отель 2 950 м² в Maishofen, Австрия
Отель 2 950 м²
Maishofen, Австрия
Число комнат 40
Площадь 2 950 м²
Количество этажей 2
OrtImHerzenÖsterreichs,dereuropäischenSportregionZellamSee/SaalbachHinterklemmWinter-&Sommer…
$8,49 млн
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Ski Paradise Hotel in Austria, close to Salzburg в Muehlbach am Hochkoenig, Австрия
Ski Paradise Hotel in Austria, close to Salzburg
Muehlbach am Hochkoenig, Австрия
Число комнат 27
Отель Ski Paradise в Австрии, недалеко от Зальцбурга! - 27 номеров (54 кровати) - Бар, р…
$2,94 млн
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