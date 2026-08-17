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Отели в Тироле, Австрия

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коммерческая недвижимость
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6 объектов найдено
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** в Maurach, Австрия
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Австрия
Площадь 1 664 м²
Количество этажей 5
Выдающийся 4**** бутик-отель в долине Ахензее недалеко от Маурача.Отель построен только в 20…
$13,51 млн
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! в Natters, Австрия
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Австрия
Площадь 1 075 м²
Количество этажей 4
Удивительный 3*** горнолыжный отель в Инсбруке!Отель предлагает 23 номера, общая площадь сос…
$3,76 млн
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Отель 2 500 м² в Инсбрук, Австрия
Отель 2 500 м²
Инсбрук, Австрия
Число комнат 40
Площадь 2 500 м²
Тироль, Австрия – альпийское направление круглый год. Указанный почтовый индекс используется…
$6,80 млн
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! в Arzl im Pitztal, Австрия
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Австрия
Число комнат 33
Площадь 2 661 м²
Количество этажей 4
4-звездочный отель на продажу в Arzl im Pitztal, Австрия!Всего в нескольких километрах от Цу…
$3,41 млн
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Отель 2 309 м² в Имст, Австрия
Отель 2 309 м²
Имст, Австрия
Число комнат 35
Площадь 2 309 м²
ТирольПродается исключительная историческая жемчужина недвижимости в самом сердце Тироля. Тр…
Цена по запросу
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Отель 6 200 м² в Кицбюэль, Австрия
Отель 6 200 м²
Кицбюэль, Австрия
Число комнат 77
Площадь 6 200 м²
$42,55 млн
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