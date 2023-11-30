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Дома в Bezirk Moedling, Австрия

3 объекта найдено
Дом 6 комнат в Giesshuebl, Австрия
Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 046 м²
€4,75 млн
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Вилла 8 комнат в Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
€2,50 млн
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Вилла с двором, с гаражом в Брайтенфурт, Австрия
Вилла с двором, с гаражом
Брайтенфурт, Австрия
Площадь 603 м²
Количество этажей 2
В Западном Брайтенфурте на продажу выставлен дом на несколько семей с большим садом и крытым…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Moedling, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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