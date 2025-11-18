Sea Realtor

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Если вы ищете дом своей мечты, квартиру, коммерческую недвижимость или землю для реализации инвестиционных проектов в Черногории, то вы на нужном месте. Adria Stone предлагает своим клиентам широкий выбор недвижимости, профессиональные брокерские и консалтинговые услуги. Наши преимущества: И…
Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре серв…
IM Property Group является специалистом по недвижимости и консультантом по инвестициям в недвижимость. Мы занимаемся поиском, продвижением и управлением инвестициями и покупками недвижимости в Черногории. Наш обширный опыт более 12 лет и широкий спектр услуг позволяют нам лучше всего консуль…
Мы экономим время и деньги для клиентов, инвестируя в недвижимость Черногории.
Наша компания на рынке недвижимости с 2013 года.
Работаем по прямым Договорам с Застройщиками, являющимися собственниками застраиваемой ими земли, своевременно уплачивающими все платежи и налоги, имеющими оф…
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ в Черногории. Предоставляем полный спектр услуг на всех этапах процесса покупки недвижимости в Черногории. Наша база включает более 400 объектов. Работаем "под ключ" с нашими клиентами. От выбора недвжимости до меблирования и сдачи в аренду. Сотрудн…
