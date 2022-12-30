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Realty Pro Technology

Беларусь, Русский, Английский
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Realty Pro Technology
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
realtyprotech.com
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Описание

Realty Pro Technology - компания, предлагающая передовые технологические решения и маркетинговую поддержку для Застройщиков и Агентств недвижимости, специализирующихся на продаже новостроек. С помощью компании РПТ, проф.участники рынка недвижимости могут оптимизировать процесс продаж, привлекать больше потенциальных покупателей и укреплять свою позицию на рынке недвижимости.

Услуги

Realty Pro Technology предоставляет инструменты и ресурсы для эффективного маркетинга новостроек. Комплекс сервисов включает в себя создание профессиональных веб-сайтов, ведение рекламных кампаний, социальные медиа-стратегии и другие маркетинговые инструменты. Застройщики могут использовать эти инструменты для привлечения большего числа потенциальных покупателей и увеличения видимости своих объектов недвижимости, что в итоге приводит к сделке.

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8 новостроек 1 застройщик 1 Агент
Новостройки
Смотреть все 7 новостроек
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Mezitli, Турция
от € 55,000
33–95 м² 210 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новостройка в Мерсине, Мезитли Два блока на 14 этажей Квартиры 1+1 и 2+1 Площади 1+1 - 58 м2 брутто Площади 2+1 - 70 м2 брутто Начала строительства - 30.01.2023 Окончание строительства - 30.12.2024 Расстояние до моря - 1300 метров Цена 1+1 от 55.000 евро Цена 2+1 от 80.000 евро 50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев Комиссия агентства включена Общие характеристики: Разводка под кондиционеры Разводка под газовое отопление Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Генератор полного цикла Характеристики квартиры: Подвесной потолок Кухонный гарнитур с каменной столешницей Шкаф в прихожей Шкаф в гардеробной Шкафчики для ванной Стальная наружная дверь Двойные стекла пвх Стены окрашены водостойкой краской В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен Душевая кабина 1-го класса Инфраструктура комплекса: Фитнес зал Аквапарк Зона барбекю Генератор Беседки Два хамама Две сауны Охрана 24/7 Видеонаблюдение Дорожки для прогулок Открытый бассейн Открытая парковка Баскетбольная площадка Детская площадка открытая Парковка для велосипедов
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Жилой комплекс Euro Avsallar Residence
Авсаллар, Турция
от € 172,000
57–169 м² 27 квартир
Сдача в: 2023
Застройщик: KurtSafir
Euro Residence Avsallar - это прекрасный выбор для тех, кто ценит роскошный образ жизни и в тоже время приватное, деликатное времяпрепровождение. Если Вы мечтаете жить на берегу Средиземного моря, это прекрасный выбор, воплощающий Вашу мечту в реальность!
Жилой комплекс CONCEPT
Жилой комплекс CONCEPT
Мерсин, Турция
от € 73,000
90–150 м² 113 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: Alioğlu inşaat
Новый комплекс в Мерсине, Тедже Расположен в 600 метрах от моря Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади Три блока Этажность 14 Площадь 1+1 - 62 м2 брутто Площадь 2+1 - 100 м2 брутто Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2 Подходит для получения Вида на жительство Начало строительства : 30.12.2022. Окончание строительства - 30.12.2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Квартиры 1+1 от 73.000 евро Квартиры 2+1 от 98.000 евро Общие особенности: Напольное газовое отопление Встроенная мебель Каменная столешница на кухне Разводка под кондиционеры Двойные стеклопакеты ПВХ Сан.узлы в плитке Вся сан.техника 1-го класса Пол в жилых зонах – ламинат Стальная наружная дверь Подвесной потолок Умная лифтовая система Инфраструктура комплекса: Охрана, видеонаблюдение Парковка Генератор Хамам, сауна Открытые бассейны Аквапарк Фитнес-зал Детская игровая площадка Баскетбольная площадка Зона барбекю Ландшафтный дизайн
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Жилой комплекс Mostar Residence Etap Avsallar
Авсаллар, Турция
от € 132,000
47–153 м² 104 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: KurtSafir
MOSTAR RESIDENCE это новый, роскошный проект класса люкс, площадь которого составляет 9000 м2. Резиденция состоит из 3 блоков и 181 квартир и располагается в районе знаменитых песчаных пляжей - Авсаллар.
Жилой комплекс Euro Port Gazipaşa
Жилой комплекс Euro Port Gazipaşa
Gazipasa, Турция
от € 145,000
45–119 м² 33 квартиры
Сдача в: 2024
Застройщик: KurtSafir
Новый роскошный проект от строительной компании «Kurt Safir» предлагает вам привлекательные инвестиционные возможности. Жилой комплекс будет расположен в одном из живописных районов Аланьи – Газипаша на участке земли площадью 3633 м2.
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Наши агенты в Беларуси
boss_1@realting.com
boss_1@realting.com
RPT Виталий Бороздин
RPT Виталий Бороздин
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Группа компаний Мариэлт
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«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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Группа компаний "Дианэст" - один из лидеров рынка недвижимости, более 19 лет привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами качества. Все сотрудники компании - профессионалы сферы недвижимости, которые помогают клиентам в решении «квартирного вопроса», оказывают полный спектр риэлтерских услуг качественно и быстро с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Соблюдают профессиональную этику, стремятся находить взаимопонимание с клиентами, постоянно повышают свою квалификацию, что в свою очередь улучшает качество оказания риэлтерских услуг и создает достойную репутацию агентства.

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Основной целью при оказании услуг наша компания ставит быстрое и качественное совершение сделок с недвижимостью. Мы также осуществляем постоянный мониторинг рынка для предоставления клиентам актуальных рекомендаций. В настоящее время агентство обладает обширной базой постоянных клиентов как продавцов (арендодателей), так и покупателей (арендаторов) недвижимости.

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