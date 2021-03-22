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Mira Real Estate

ОАЭ, Business Bay, Capital Golden Tower 11th floor, P.O. Box 213983, Dubai, UAE (ОАЭ)
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Mira Real Estate
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
miraestate.ae
Описание

Mira Real Estate - это сеть элитной недвижимости, располагающая одними из лучших агентов по недвижимости, специализирующихся на элитной недвижимости на самом эксклюзивном рынке недвижимости Дубая. Mira Real Estate аккредитована ТОП-разработчиками Дубая, предлагая более 400 проектов.

Мы профессиональные брокеры по недвижимости, консультируем инвесторов, обслуживаем покупателей и продавцов элитной недвижимости в Дубае. Обладая непревзойденным опытом и знанием рынка, Mira Real Estate является ведущей брокерской компанией в Дубае. Мы являемся посредниками при проведении многих крупнейших продаж жилой недвижимости в городе, включая многочисленные рекордные сделки. Мы предлагаем необыкновенный выбор престижной недвижимости на продажу.

Услуги

Mira Real Estate предлагает лучшие инвестиционные возможности, основанные на недвижимости, и непревзойденные семейные дома, обеспечивающие невероятный образ жизни.

Mira Real Estate предоставляет непревзойденные услуги в сфере недвижимости на всей территории ОАЭ. Наша опытная команда профессионалов в сфере недвижимости готова помочь вам с любыми вопросами по недвижимости. На нашем веб-сайте вы найдете наиболее полный выбор недвижимости в Дубае, доступный в настоящее время.

 


СЕРВИС И РУКОВОДСТВО

Мы поможем вам найти недвижимость в лучших элитных районах Дубая: Emaar Beachfront, The Valley, Emaar South и Downtown Dubai.

Мы предлагаем полный спектр услуг и рекомендаций для покупателей элитной недвижимости в Дубае. Быстрое реагирование, открытое и своевременное общение для эффективного удовлетворения потребностей наших клиентов. Наивысший уровень честности и самые современные знания рынка и бизнеса в сфере недвижимости.

Наши агенты в ОАЭ
Кристина
Кристина
32 объекта
Агентства рядом
The Roof
2 объекта

Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компании Sobha Developers, второго по величине застройщика в Дубае в течение последних 2 кварталов. - Один из крупнейших инвесторов компании EMAAR Developers, входящей в пятерку крупнейших застройщиков в мире. Именно они являются создателями проекта Бурдж Халифа. - Более 200+ довольных инвесторов по всему миру в течение 1 года. год. Помимо обширного опыта, The Roof Properties является частью одной из самых известных в мире компаний Golden Eagle, ОАЭ. Организация представлена в различных отраслях промышленности; - Фармацевтическая промышленность (более 40 медицинских центров) - Пищевая промышленность и производство напитков, мы гордимся тем, что работаем с такими брендами: 2 филиала ресторана "Султан", 8 филиалов кондитерских "Султан" и 4 филиала ресторана "Замок Аль Мансаф". - Также в нашем портфолио инновационное кафе с роботизированным управлением Robocoffee с 10+ филиалами по всему ОАЭ. - Оптика (8 филиалов под брендом Pure Optic) - Индустрия инвестиций в недвижимость (2 филиала под брендом The Roof Properties )

 

Top Address Real Estate
87 объектов

Объединенные Арабские Эмираты за последнее время стали настоящим туристическим центром стран Ближнего Востока и ежегодно привлекают тысячи инвесторов, желающих вложить свои деньги в одну из самых быстро-развивающихся стран. Статистика показывает, что большинство частных капиталов вкладываются в недвижимость. Причины, по которым инвесторы решают приобрести недвижимость в ОАЭ могут быть самыми разными, но ясно одно – спрос на недвижимость в эмиратах непрерывно растёт, а вместе с этим растут и цены, что делает вложения в квартиры и дома рентабельным и, главное, безопасным вариантом сохранить и приумножить капитал.

Агентство Недвижимости Топ Адрес готово помочь вам в выборе подходящего объекта. Наше агентство работает как и напрямую с застройщиком, так и на вторичном рынке. Специалисты Топ Адрес уверенно ориентируются на рынке недвижимости в ОАЭ, знают реальные цены, особенности районов и отдельных объектов, инфраструктурную специфику и все то, что позволяет принимать клиентам взвешенные и экономически обоснованные решения.

С нашей помощью у вас есть реальный шанс купить недвижимость в Дубае, цены на которую вырастут в ближайшее время. Обращаясь в агентство «Топ Адрес», вы сэкономите время и деньги, выбрав вместе с нашим агентом именно тот объект, который удовлетворит вашим запросам на 100%

Почему Топ Адрес?

без комиссии беспроцентная рассрочка напрямую от застройщиков возможность совершения дистанционной сделки возможность приобретения за биткоины работаем на русском, английском, арабском, китайском, татарском и узбекском языках, предоставление личного помощника по Дубаю
Alamodi real estate
1 объект

Уникальное агентство, которое не берет комиссию за большинство объектов недвижимости. Abdalla Alamodi Real Estate Brokerage было основано с четкой целью: предложить понятные, адекватные и честные советы покупателям недвижимости и инвесторам в недвижимость со всего мира и особенно стран Персидского залива. Для того чтобы убедить их использовать возможности этого растущего рынка для создания сильной базы активов для себя и своих семей, чтобы обеспечить комфортную жизнь и надежное будущее для своей семьи. Будучи застройщиком и инвестором в недвижимость Саудовской Аравии более 17 лет, г-н Абдалла считает, что рынок Дубая имеет большой потенциал для стабильного роста в течение многих лет, и ему нет равных в регионе, когда речь идет о нормативных актах, организующих рынок и защищающих собственность и права покупателей.

Unique Homes Worldwide Properties
75 объектов

Unique Homes Worldwide Properties(UHP) была основана в 2018 году, чтобы продолжать оставаться активным членом и одной из ведущих компаний по недвижимости в ОАЭ. Компания стремится предоставлять разнообразные и комплексные решения в сфере недвижимости, обладая знаниями и навыками во многих различных областях, включая, но не ограничиваясь, внеплановую недвижимость (земля, виллы и квартиры), готовую недвижимость (коммерческую и жилую), а также перепродажу в Абу-Даби и Дубае. Поддержание уровня роста на протяжении многих лет создало новые возможности для работы на различных рынках и позволило нам предоставлять новые услуги нашим клиентам. UHP как молодой амбициозный бренд сумел завоевать доверие наших сотрудников, партнеров и клиентов, принимая обоснованные решения, основанные на рыночной интуиции, путем мониторинга и глубокого анализа рыночных переменных, потребностей клиентов, и справляясь с постоянно меняющимися тенденциями. Мы стремимся предоставлять лучшие решения нашим клиентам, поэтому инвестиции в привлечение квалифицированных и опытных специалистов, новейшие технологии и добросовестность стали необходимостью, и именно это отличает нас от других. Успех - нелегкая задача, поскольку он требует огромных усилий и сотрудничества; он также требует приверженности и много тяжелой работы, чтобы выделиться, но мы на правильном пути. Мы готовы к следующему вызову и полностью верим в наше будущее.

Генеральный директор Мохаммед Аль Джбур

 

PH Real Estate
4 объекта

Компания PH Real Estate Brokers завоевала безупречную репутацию на рынке недвижимости благодаря своей честности, порядочности и успешной работе как с покупателями-новичками, так и с опытными инвесторами. Наши клиенты доверяют нам в обоснованном выборе жилой недвижимости, возвращаясь к нам с новыми запросами, а также рекомендуя нас своим друзьям, родным и коллегам. Это доказывает наш успех, прозрачность нашей работы и профессионализм.

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