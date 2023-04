Mira Real Estate

Компания The Roof properties начала свой путь из филиала в Аль-Айне, Абу Даби с перспективой расширения по всей территории ОАЭ с помощью своей отличительной инвестиционной стратегии. Ниже перечислены некоторые из выдающихся достижений компании The Roof Properties. - Лучший брокер для компании Sobha Developers, второго по величине застройщика в Дубае в течение последних 2 кварталов. - Один из крупнейших инвесторов компании EMAAR Developers, входящей в пятерку крупнейших застройщиков в мире. Именно они являются создателями проекта Бурдж Халифа. - Более 200+ довольных инвесторов по всему миру в течение 1 года. год. Помимо обширного опыта, The Roof Properties является частью одной из самых известных в мире компаний Golden Eagle, ОАЭ. Организация представлена в различных отраслях промышленности; - Фармацевтическая промышленность (более 40 медицинских центров) - Пищевая промышленность и производство напитков, мы гордимся тем, что работаем с такими брендами: 2 филиала ресторана "Султан", 8 филиалов кондитерских "Султан" и 4 филиала ресторана "Замок Аль Мансаф". - Также в нашем портфолио инновационное кафе с роботизированным управлением Robocoffee с 10+ филиалами по всему ОАЭ. - Оптика (8 филиалов под брендом Pure Optic) - Индустрия инвестиций в недвижимость (2 филиала под брендом The Roof Properties )