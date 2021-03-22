Как купить недвижимость в Дубае? Гайд для иностранцев

Несмотря на пандемию, рынок недвижимости ОАЭ остается одним из самых привлекательных для инвестиций. Самая большая доля рынка приходится на Дубай — более 95% успешных сделок в прошлом году было проведено именно в этом эмирате. О том, как купить недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и их столице, рассказали специалисты агентства недвижимости Mira Real Estate.

Условия и этапы покупки недвижимости для иностранных граждан

Чтобы приобрести недвижимость в ОАЭ, иностранный гражданин должен быть старше 21 года и иметь действительный паспорт. Если эти условия соблюдены, первый шаг — сделать предложение (offer).

Сделка с недвижимостью состоит из следующих шагов:

составление официального договора с согласия обеих сторон;

внесение депозита;

при необходимости — получение покупателем кредита;

проверка имущества на обременения;

окончательный расчет посредством банковского чека или наличными в земельном департаменте;

передача новому владельцу документа о праве собственности.

Покупая недвижимость в ОАЭ, иностранцу стоит учесть, что он может столкнуться с непредвиденными расходами. Помимо самого жилья, потребуется оплатить административный сбор, оформление ипотеки и т. д.

Варианты покупки недвижимости

Существует два варианта приобретения недвижимости:

От частного лица — перепродажа; От застройщика — «Off Plan» покупка.

Во втором случае есть план оплаты беспроцентной рассрочки.

Если покупатель получает кредит на недвижимость, продавец часто требует, чтобы экспатриант был «предварительно одобрен для финансирования жилья» до подписания договора купли-продажи.

Что такое Freehold собственность?

Покупка недвижимости на условиях безусловного права собственности означает, что недвижимость зарегистрирована на имя владельца посредством Акта о праве собственности, зарегистрированного в Земельном департаменте Дубая.

Владелец имеет право продать или сдать в аренду свое имущество по своему усмотрению.

Районы для владения недвижимостью обозначены как места для экспатриантов. Объекты, не являющиеся собственностью иностранцев, по закону принадлежат гражданам ОАЭ и стран ССЗ.

Двухлетний вид на жительство выдается при покупке объектов стоимостью свыше 1.000.000 дирхамов (примерно 270.000 $).

Покупка в строящемся проекте в Дубае

Самый важное вначале — убедиться, что проект зарегистрирован в RERA (Земельном Департаменте Дубая). При покупке недвижимости «Off Plan», экспатрианты должны предоставить заполненную форму бронирования и копию паспорта.

В форме бронирования обычно указываются основные условия договора купли-продажи (SPA), детали плана платежей, а также личные данные продавца и покупателя.

Если иностранный гражданин приобретает недвижимость в строящемся проекте, ему следует убедиться, что в договоре купли-продажи указана дата завершения. Кроме того, если имущество должно быть продано с внутренней отделкой, нужно удостовериться, что детали мебельного пакета также приложены к договору.

Чтобы завершить процесс покупки недвижимости в Дубае, необходимо передать полный пакет документов. Это делается в офисе застройщика, или, в случае если сделка проходит дистанционно, документы передаются курьером.

Покупка недвижимости на вторичном рынке в Дубае

Если покупка совершается у частного продавца — обе стороны сделки должны согласовать условия договора купли-продажи. В этом документе, как правило, также указывается дата окончательного перевода средств от покупателя к продавцу.

Затем покупатель вносит залог (обычно в размере 10% от стоимости недвижимости). Эта сумма часто не подлежит возврату, если по какой-либо причине продавец больше не может передать имущество.

Также необходимо оплатить риэлторскую комиссию. Чаще всего она составляет 2%. Договор купли-продажи составляет агент покупателя, 10% оплачивается на имя продавца. SPA включает в себя стоимость, условия покупки и комиссионные брокера.

Что такое RERA?

RERA — агентство по регулированию недвижимости, которое является частью земельного департамента Дубая. Оно является правительственным органом, который лицензирует агентов по недвижимости, брокеров и девелоперов. Также эта организация регулирует все операции с недвижимостью в Дубае.

Более 95% рыночной активности сосредоточено на рынке Дубая. Каждый эмират имеет свои собственные правовые и судебные системы, отделы земельной книги, а также правила и нормы того, кто может покупать и на какой основе.

Приобретая жилье в Объединенных Арабских Эмиратах, вы должны получить профессиональную консультацию от агента по недвижимости, финансового брокера или застройщика при рассмотрении вопроса о покупке.

Хотя в ОАЭ существует федеральный закон, лежащий в основе сделок с недвижимостью, в настоящее время он остается на усмотрение отдельного эмирата, власти которого принимают решения о структуре и предложениях рынка.