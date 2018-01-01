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Join & Enjoy Marbella

Испания, La Finca de Marbella
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Join & Enjoy Marbella
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Языки общения
English, Русский
Наши агенты в Испании
Nika Bari
Nika Bari
5 объектов
Агентства рядом
LAYVAK Real Estate Group
17 объектов

Мы искренне заботимся о наших клиентах и ​​поэтому добиваемся успеха. Мы уважаем и поддерживаем наши семейные ТРАДИЦИИ, движимые ИННОВАЦИЯМИ. Мы знаем, как найти лучшую недвижимость и договориться о лучших предложениях. Наша работа - знать последние рыночные условия, правительственные постановления и предстоящие события, чтобы вам не приходилось это делать. Мы приспосабливаемся к текущим тенденциям и обстоятельствам, всегда на шаг впереди.

LUXISOR
2 объекта
Так же, как уникален и особенен каждый человек, мы — агентство недвижимости и услуг — тоже отличаемся. Каждый клиент «Luxisor» в конечном итоге становится нашим другом. В нашем ускоряющемся мире крайне важно, чтобы кто-то полностью позаботился о вас, ваших интересах, поддержал каждый ваш шаг и решил любые неудобства во время покупки. Мы рассеем ваши сомнения до, во время и после покупки, а также решим любые вопросы — вот, что делает нас поистине уникальной компанией.
Alicante Realestate
511 объектов

Мы предлагаем большой выбор объектов недвижимости, расположенной как на юге, так и на севере провинции Аликанте, от недорогих студий и квартир до роскошных вилл с панорамным видом на море. Наша компания также является застройщиком, поэтому в нашей базе предoставлены не только вторичные объекты, а также много новостроек.

Наша команда состоит из опытных риэлторов, которые уже много лет работают в Испании в сфере недвижимости и очень хорошо знакомы с местными законами и правилами. Все предлагаемые нами объекты проходят обязательную проверку на отсутствие долгов и различных обременений.

Sea Marbella
82 объекта

Seamarbella является консолидированным агентством недвижимости на Коста-дель-Соль более 10 лет. 

Агентство специализируется на жилье, как для продажи, так и для аренды, и предлагает разнообразные продукты, адаптированные к различным потребностям клиентов, такие как квартиры, многоквартирные дома, роскошные виллы и виллы.

Наши объекты расположены на побережье Коста-дель-Соль, в основном охватывая такие города, как Марбелья, Михас, Бенахавис и Эстепона.

Estate Barcelona
1 933 объекта

ESTATE BARCELONA — это лицензированное испанское агентство, которое занимается продажей недвижимости в Испании с 2002 года. Компания специализируется на инвестиционных проектах, а также купле-продаже объектов, расположенных в Барселоне и на ближайших побережьях Средиземного моря.

С 2004 года действительный член коллегии профессиональных риэлторов Испании (API) ESTATE BARCELONA располагает одной из самых больших актуальных баз объектов недвижимости напрямую от собственников и застройщиков. С 2013 года агентство располагает сетью собственных офисов на различных побережьях Испании. В штате работают сотрудники, обслуживающие клиентов на испанском, английском, французском, немецком, китайском и русском языках.

В 2018 году по итогам престижной международной премии Homes Overseas Russian Awards ESTATE BARCELONA было признано лучшим испанским агентством недвижимости, ориентированным на нужды российских покупателей.

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