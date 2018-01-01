GreekEstate.eu
GREEKESTATE.EU
«Создание ценности для наших клиентов»
Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:
• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и доверием.
• Быть источником стабильной прибыли, предоставляя услуги и консультации по развитию и управлению недвижимостью, которая принесет пользу нашим клиентам.
• Быть устойчивой фирмой, основанной на прочном фундаменте, на которую не влияют экономика и рыночные колебания.
• Эти принципы воплощают нашу приверженность качеству и целостности, что отражается в характере наших партнерских отношений и взаимоотношений, которые мы строим с нашими клиентами.
Мы предлагаем услуги по аренде и продаже недвижимости во всем диапазоне объектов недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Вы можете доверить нам аренду вашей недвижимости, найти дом своей мечты и помочь в создании вашего бизнеса или направить вас на инвестирование ваших денег для достижения максимально возможной прибыли.
Технические и строительные услуги, которые начинаются с технического осмотра, выдачи энергетических сертификатов и электрических планов, урегулирования произвола или выдачи разрешений на строительство и, наконец, полного составления электронного идентификатора здания, который теперь стал необходимым критерием в передача недвижимости.
Услуги поддержки, которые облегчают повседневную жизнь и приносят пользу вашему карману различными способами.