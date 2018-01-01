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GreekEstate.eu

Греция, Souliou 31 Ioannina 45332
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GreekEstate.eu
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
Языки общения
Языки общения
English, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
greekestate.eu
Описание

GREEKESTATE.EU

«Создание ценности для наших клиентов»

Ядро нашей компании состоит из ясной и успешной философии, которая определяет наши ценности и культуру:

• Стремление к совершенству, поддерживая высокие стандарты и личные ценности, а также относясь к нашим клиентам с уважением и доверием.

• Быть источником стабильной прибыли, предоставляя услуги и консультации по развитию и управлению недвижимостью, которая принесет пользу нашим клиентам.

• Быть устойчивой фирмой, основанной на прочном фундаменте, на которую не влияют экономика и рыночные колебания.

• Эти принципы воплощают нашу приверженность качеству и целостности, что отражается в характере наших партнерских отношений и взаимоотношений, которые мы строим с нашими клиентами.

Услуги

Мы предлагаем услуги по аренде и продаже недвижимости во всем диапазоне объектов недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Вы можете доверить нам аренду вашей недвижимости, найти дом своей мечты и помочь в создании вашего бизнеса или направить вас на инвестирование ваших денег для достижения максимально возможной прибыли.

Технические и строительные услуги, которые начинаются с технического осмотра, выдачи энергетических сертификатов и электрических планов, урегулирования произвола или выдачи разрешений на строительство и, наконец, полного составления электронного идентификатора здания, который теперь стал необходимым критерием в передача недвижимости.

Услуги поддержки, которые облегчают повседневную жизнь и приносят пользу вашему карману различными способами.

Наши агенты в Греции
Michael Nakos
Michael Nakos
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Агентство недвижимости ARGOLIDA REAL ESTATE расположено в префектурах Арголида, Аркадия, Коринф, а также в других районах Пелопоннеса. Компания предлагает высококачественные услуги, полностью отвечающие современным требованиям рынка недвижимости. Мы располагаем большим количеством объектов недвижимости всех типов (дома, апартаменты, виллы, сельскохозяйственные земли, участки, коммерческая недвижимость и т. д.). Мы берем на себя покупку, аренду и управление вашей недвижимостью, а также ведение переговоров и выдачу кредитов на выгодных условиях. Посредством наших высококвалифицированных и опытных партнеров мы предоставляем комплексные консультационные услуги, включая брокерские услуги, девелопмент и оценку недвижимости. Наше агентство имеет широкую партнерскую сеть (юрист-консультант, нотариус, архитектор, инженер-строитель и геодезист).

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100% прозрачность сделки. Безупречная репутация наших нотариусов, юристов и риелторов говорит сама за себя. Вся история операций находится в открытом, государственном реестре! Консультации специалистов бесплатные.

Dionisiou Real Estate
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Компания Dionisiou занимается покупкой земельных участков и строительством объектов недвижимости в Халкидиках для последующей продажи. Помимо продажи собственных строительных объектов, компания предлагает апартаменты для продажи от других застройщиков в Халкидиках. За 20 лет работы мы приобрели богатый опыт и репутацию надежного партнера на рынке недвижимости. Принципами нашей компании являются открытость и честность. Мы обладаем обширными знаниями о рынке недвижимости в Греции и предоставляем полную и достоверную информацию обо всех этапах покупки недвижимости в Халкидиках и предлагаемых к продаже объектов.

Real estate center
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Мы с нетерпением ждем возможности обеспечить лучшее качество услуг, связанных с недвижимостью.Когда Центр недвижимости только зарождался, моей целью было создать атмосферу профессионализма и ответственности. Компанию, способную удовлетворить самые строгие требования каждого клиента. Компанию, которую будет построена на честности и прозрачности, энергии и динамичности, чтобы достичь 100% удовлетворенности клиента. Я с радостью и гордостью могу сказать, что за последние 27 лет Real Estate Center — Susan Jameson не только смогли оправдать эти ожидания, но и превзойти их. Поскольку индустрия недвижимости продолжает расти и развиваться, мы растем вместе с ней, создавая более широкую глобальную сеть услуг и связей, чтобы более эффективно обслуживать наших клиентов. Позвольте отметить, что ничего бы не было без наших замечательных коллег, агентов и сотрудников Real Estate Center — Susan Jameson. Мы работаем как слаженная команда, усердно трудимся и помогаем друг другу. Мы любим свою работу и наслаждаемся ей, что позволяет нам чувствовать себя одной семьей. Мы стремимся превзойти ваши ожидания, чтобы вы ощущали полный комфорт на всех этапах сотрудничества. Позвольте пожелать вам успехов и процветания, и ещё раз поблагодарить вас за доверие к Центру недвижимости — Susan Jameson.

Hellenic Proeprty Greek Real Estate & Investments Company
933 объекта

Мы создаем все условия для жизни в Греции с комфортом. Hellenic Property – агентство по работе с греческой недвижимостью. Мы знаем, что большие дела требуют хорошего отдыха и свежих сил. Это заставляет нас ценить время и моменты в кругу семьи и друзей, наслаждаться каждым лучом тёплого солнца. Так было принято решение организовать компанию, чтобы помогать деловым людям, жить отдыхать и вести бизнес в стране гостеприимства и колыбели европейской цивилизации – в Греции. Мы любим наши объекты, продаем и арендуем только те дома, в которых хотели бы жить сами. Нам выгодно быть честным с нашими клиентами, потому что только такая стратегия дает клиентов на всю жизнь. Присоединяйтесь к клубу довольных клиентов.

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