Domek Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni boravak je opremljen modernim namještajem i savremenim elementima, pružajući svjetlost i harmoniju tokom cijelog dana. Nekretnina se odlikuje stilizovanim dvorištem od 300m2, koje je idealno za opuštanje ili okupljanje sa prijateljima i porodicom. Ispred se nalaze dva parking mjesta, a atraktivna minimalistička arhitektura se savršeno uklapa u prirodni ambijent Tološke šume. Ovaj stan nudi sve što vam je potrebno za komforan i luksuzan život, a lokacija je savršena za ljubitelje prirode i u isto vrijeme se nalazi u neposrednoj blizini svih urbanih sadržaja.