  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
;
6
Zostawić wniosek
ID: 28543
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama. Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama. Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km. Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Chata Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Państwo przegląda
Domek Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje