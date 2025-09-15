Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
U novom stambeno poslovnom objektu Ventura Park na Starom Aerodromu, izdaju se dva poslovna prostora u sivoj fazi. Površine ovih poslovnih prostora su 41.49 m2 i 27.65 m2. Prostori imaju sprovedenu ventilaciju do krova objekta pa se mogu opremiti i kao objekat brze hrane ili slično. Takođe pogodni su i za apoteku, obzirom na neposrednu blizinu Doma zdravlja, ali i druge djelatnosti.
Postoji mogućnost zakupa pojedinačnog prostora, ali i zajedno (kao jedan poslovni prostor).
Lokalizacja na mapie
Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.