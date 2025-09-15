  1. Realting.com
Nieruchomości komercyjne Commercial space of 151m2, Blok IX

Miami, Stany Zjednoczone
$221,813
ID: 28770
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2. Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy. The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entrance and the storefront, which has a glass surface of 10m2, overlook Slovacka Street (new Dalmatincka). The space includes: a small warehouse, a kitchen and a toilet. A parking space with a ramp is behind the building.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Nieruchomości komercyjne Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
