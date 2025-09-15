  1. Realting.com
  4. Nieruchomości komercyjne Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT

Nieruchomości komercyjne Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT

Miami, Stany Zjednoczone
$1,174
ID: 28645
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency, notary office, law firm, consulting services, etc. The space is available for long-term rent, with a mandatory deposit required. For more information or to schedule a viewing, please contact us.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
