  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo

Miami, Stany Zjednoczone
od
$16
;
2
Zostawić wniosek
ID: 28762
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su). Pojedinačno ovih šest prostora imaju oko 35m2/37m2 i trenutno su pregrađeni opekom - dakle sve je moguće srušiti u cilju spajanja istih. Ispod prostora se nalazi 5 garažnih mjesta (cijena za garažu - dogovor) a ovaj prostor bi se mogao pretvoriti i u magacin, ili neki lift tehnički...ili u kuhinju itd. Sprovedena ventilacija.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Commercial space of 120m2, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$16
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Handel Poslovni prostor 1950 m² na Izdavanje – Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$11,736
Location The facility is located next to the highway itself, which gives it many advantages for various types of activities. In a very busy street near Rocky Pistolat, it is an ideal option for similar shops but also for various other purposes, since the entire space can be adapted to wareh…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Pokaż wszystko Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Handel Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2. Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy. The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entra…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti Istaknute nekretnine: Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica Veličina: 102 m² Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost Karakteristike i pogodnosti:   Toaleti: Opremljen sa dva toaleta Izgled: Fleksibilan ra…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje