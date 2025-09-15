  1. Realting.com
  Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

ID: 28471
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se poslovni prostor površine 700m2. Nalazi se na Zabjelu u blizini Multikoma. Poslovni prostor je na 4 nivoa, i na vrhu open roof top sa pogledom na okolinu. Poslovni prostor posjeduje i 7 parking mjesta. Prostori su open space karaktere i nude više različitih mogućnosti. Dostupna je kuhinja na trećem spratu. U komšiluku su restorani, marketi i jos mnogo toga, a kvart se i dalje razvija.

Miami, Stany Zjednoczone
Izdaje se prostor je 40m2. Urađena je rasvjeta, ima ozvučenje u plafon. Ostavljena je instalacija za kamere, alarmni sistem, ima klimu, parking. Cijena: 600€
